نتنياهو يتحدى ويعلن التصدى للانتخابات المبكرة ومنع انهيار الحكومة

قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، إنه يبذل كل جهد ممكن لمنع انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب"في منتصف الحملة، نحن لا نمارس السياسة"، في إشارة منه إلى التوترات المستمرة على الحدود مع غزة.



وأضاف "لا يوجد مكان للسياسة أو الاعتبارات الشخصية' عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل، أعرف ماذا أفعل ومتى أقوم به'".



واختتم قائلا "شكرا، سأذهب للعمل".



وأشار إلى النمو الاقتصادي الثابت في إسرائيل تحت إدارته، والوضع الدبلوماسي للبلاد على المسرح العالمي.



ويواجه نتنياهو ضغوطا كبيرة بعد التصعيد الأخير مع غزة واستقالة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، فيما هدد حزب "البيت اليهودي" بعدم التصويت للائتلاف واللجوء إلى انتخابات مبكرة في حال عدم تعيين رئيسه نفتالي بينيت.



فيما قالت قناة "هاداشوت" العبرية، إن وزيري "البيت اليهودي" نفتالي بينيت ووايليت شاكيد، سيعلنان استقالتهما من الحكومة غدا الاثنين.





