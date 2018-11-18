أحمد موسى: أمريكا الأقوى في العالم تقف عاجزة أمام حريق كاليفورنيا

قال الإعلامى أحمد موسى، إن حرائق الغابات فى كاليفورنيا أسفرت حتى الآن عن مقتل 76 شخصا و1300 مفقود، وهو مايعد رقما مرعبا، لافتا إلى أن هذا الحدث لو وقع فى مكان آخر كانت الدنيا قامت مقعدتش على حد وصفه.



وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": 400 كليو متر من الغابات أحترقت، موضحا:"هناك مناطق سكنية أختفت من ولاية كاليفورنيا".



وأكمل:" هناك 200 ألف مشرد، والرئيس الأمريكى لم يقدم لهم شيئا، هو رئيس أقوى وأكبر دولة في العالم".



وأردف:" أمريكا الدولة صاحبة الاقتصاد الأقوى تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا الحريق الهائل، مضيفا:" أمريكا معندهاش امكانيات مثلا نبعتلهم شوية مساعدات لو عاوزين".