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ديني

خالد الجندى يكشف عقوبة من تعلق بغير الله في الدنيا.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:37 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ينبغي على الإنسان ألا يتعلق بشيء سوى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يتعرض لعقوبة دنيوية.

وأوضح «الجندى» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الشيطان يحرض الإنسان ويدفعه للإدمان، ليجعله موضع سخرية لمن حوله بالمجتمع، فقد دل الشيطان الإنسان إلى مُسكرات العقل، ليعرضه للإهانة، ويجعل منه أضحوكة، لأنه فقد عنصر الاتزان والاسترشاد الموجود بالعقل.

وأضاف أن ابن تيمية -رحمه الله - قال: «أبى الله على نفسه أنه إذا وجد من عبده أنه قد تعلق بشيء أن يكله إليه»، بمعنى أن أي شخص يتعلق بشيء يتحول إلى عبد له، منوهًا بأنه ليس المخدرات فقط، وإنما الحب «بهدلة» ، حيث نجد المحب ذليل ، فالعبد إذا تعلق بشيء سوى الله سبحانه وتعالى فإنه يكله الله إليه أي يرى فيه مذلة.
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