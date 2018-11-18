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تعليم

رئيس جامعة العريش يشجع المرأة المعيلة في معرض من إنتاجنا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
احمد صالح
شارك الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش بائعا فى معرض "من انتاجنا" ضمن مبادرة "انا بياع" والتى نظمتها جمعية حدوته للتنمية بشمال سيناء برئاسة عادل رستم لصالح الأسر المحتاجة و وأهالي سيناء.

ودعا رئيس الجامعة الوفد المرافق له من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بشراء بعض من المنتجات اليدوية والبيئية والأعشاب في محاولة لتشجيع العارضين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والوقوف الى جانب المرأة المعيلة لبيع منتجاتها وتشجيعها على إنتاج مزيد من المفردات التي يوجد اقبال عليها والعمل كذلك على ترويج منتجات الأعشاب والعجوة وزيت زيتون تشجيعا لهذه الأسر.

وأعلن رئيس الجامعة اثناء مشاركته انه سيتم فتح معرض دائم لمنتجات الأسر داخل حرم جامعة العريش ودعوة مزيد من الاسر التي تقوم بعمل انتاجها داخل المنازل حيث انتشرت هذه الظاهرة بصورة كبيرة لتوفير فرص عمل أمام الشباب من الجنسين واستثمار المقومات الطبيعية المتوفرة على أرض سيناء.
رئيس جامعة العريش يشجع المرأة المعيلة في معرض من إنتاجنا
رئيس جامعة العريش يشجع المرأة المعيلة في معرض من إنتاجنا
رئيس جامعة العريش يشجع المرأة المعيلة في معرض من إنتاجنا
رئيس جامعة العريش يشجع المرأة المعيلة في معرض من إنتاجنا
رئيس جامعة العريش يشجع المرأة المعيلة في معرض من إنتاجنا
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