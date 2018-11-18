بيت السلايف ينافس كأنه إمبارح على يوتيوب

تنافس كل من مسلسلي كأنه إمبارح وبيت السلايف على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، حيث دخلت الحلقة 42 من مسلسل بيت السلايف قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، وهو الأمر ذاته لمسلسل كأنه امبارح.



واقتربت الحلقة 13 من كأنه امبارح من تحقيق ما يزيد عن 350 ألف مشاهدة منذ طرحها , بينما حققت الحلقة الـ 42 من مسلسل بيت السلايف ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة.



مسلسل بيت السلايف من بطولة بوسى وعبير صبرى ومنه فضالى ، إما كأنه أمبارح فيقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد خليل.