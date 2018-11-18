نتنياهو: لن نذهب لانتخابات مبكرة.. ونسعى لتحقيق الأمن لغزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يبذل جهدًا كبيرًا من أجل عدم تفكيك الحكومة أو الذهاب لانتخابات مبكرة، لافتا إلي أن إسرائيل في حملة واسعة لتحقيق الأمن لسكان غزة.





وأضاف "نتنياهو"، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "سكاي نيوز"، «نحن في حملة واسعة النطاق وما زلنا نعمل علي قدم وساق لتحقيق الأمن لسكان الجنوب وكذلك بقية الإسرائيليين، وأنا أعرف ماذا أفعل ومتي أفعل»، مؤكدا: «أنا وزير الأمن ولن أتردد لحظة في مواجهة التحديات التي أمامنا».



