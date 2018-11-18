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نتنياهو: لن نذهب لانتخابات مبكرة.. ونسعى لتحقيق الأمن لغزة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يبذل جهدًا كبيرًا من أجل عدم تفكيك الحكومة أو الذهاب لانتخابات مبكرة، لافتا إلي أن إسرائيل في حملة واسعة لتحقيق الأمن لسكان غزة.

وأضاف "نتنياهو"، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "سكاي نيوز"، «نحن في حملة واسعة النطاق ومازلنا نعمل علي قدم وساق لتحقيق الأمن لسكان الجنوب وكذلك بقية الإسرائيليين، وأنا أعرف ماذا أفعل ومتي أفعل»، مؤكدا: «أنا وزير الأمن ولن أتردد لحظة في مواجهة التحديات التي أمامنا».

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، «لن تتم الإطاحة بالحكومة ولن نذهب لانتخابات مبكرة»، متابعا: «اتخذت قرارات صعبة وأنا أتحمل المسؤولية كاملة»، مكملا: «في مسائل الأمن لا مكان للسياسة والبحث عن الشعبية».
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