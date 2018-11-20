ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الشتا متاعبه كتير.. 4 علاجات طبيعية مجربة لآلام الحلق

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:07 ص
التهابات الحلق
التهابات الحلق
اسماء محمد
تزداد نسب الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا فى فصل الشتاء، وعادة يعانى المريض من بعض الأعراض الجانبية، منها "التهابات الحلق" التى تشعره ببعض الألم وتجعله غير قادر على تناول الأطعمة والمشروبات المفضلة لديه، فكيف يمكنك علاجها طبيعيا؟.

نعرض فى هذا التقرير أفضل العلاجات المنزلية لمشكلة التهابات الحلق المصاحبة لأمراض الشتاء، وفقا لما ورد فى الأبحاث والدراسات الطبية بعدة دول.

1- الآيس كريم:
أثبتت دراسة هندية أن تناول الآيس كريم مفيد فى علاج التهاب الحلق خاصة المحتوى على شيكولاتة وبكتريا بروبيوتيك لأنه يحتوى على بكتيريا نافعة تساعد على تقليل الإصابة بالتهاب الحلق وتقضى على البكتيريا المسببة لهذا المرض.

اختبر الباحثون تأثير الآيس كريم المحتوى على بكتيريا بروبيوتيك، التى تعيش عادة فى أمعاء الإنسان، على المكورات العقدية التى تسبب فى الإصابة بالتهاب الحلق.

وشملت الدراسة 30 مشاركًا نصفهم تناولوا آيس كريم بروبيوتيك والنصف الآخر تناول آيس كريم عادى، بمعدل مرة واحدة يوميًا لمدة 18يومًا على التوالى، تبين أن هؤلاء الذين تناولوا آيس كريم بروبيوتيك انخفض لديهم المكورات العقدية فى اللعاب.

2- جذر العرق سوس:
أظهرت الأبحاث الأخيرة أن جذر العرق سوس فعالٌ لدى مزجه مع الماء، فعبر الغرغرة يمكن الحصول على نتائج إيجابية، وأوردت دراسة عام 2009 أن جذر عرق السوس مفيد في علاج التهاب الحلق، وتقليل السعال بعد الجراحة.

3- الأسبرين:
يعد "الأسبرين" واحدًا من العلاجات الأكثر فعالية لالتهابات الحلق، حسبما توصلت إليه دراسة طبية حديثة.

وأوضح باحثون بريطانيون أن وضع بضعة أقراص في الماء العذب والغرغرة به من دون ابتلاعه؛ تعمل على تخفيض التهابات الحلق وشدة الألم في خلال ساعتين، وفقًا لأحدث البحوث التي أجريت في جامعة "كاردييف" بالتعاون مع مركز نزلات البرد ليستمر مفعوله الإيجابي لأكثر من 6 ساعات .

4- العسل:
يأتي ذلك في الوقت الذي لوحظ فيه أن بعض أنواع العسل تعمل على محاربة التهابات الحلق لاحتوائه على مركب "بيروكسيد الهيدروجين" الطبيعي الذي يمتلك خواص طبيعية مضادة للجراثيم .
loading...

ترشيحاتنا

سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

حلا شيحة في أول ظهور إعلامي لها: خلع الحجاب حاجة بيني وبين ربنا

حلا شيحة تعزف على البيانو وإسعاد يونس تفاجئها في صاحبة السعادة

الشرطة الكويتية: سائق تاكسي ألقى بجثة مصريا في الشارع وفر هاربا

داكوتا جونسون عضو لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي

موجز الأخبار.. السيسي يتبادل التهاني مع قادة العالم.. وغادة عادل تنهمر بالبكاء لهذا السبب

حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

تعرف على حقيقة مرض سمية الخشاب الأسباب وأعراضه وأثره

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

الدهراوي يستجيب لبطل العالم في الكاراتيه الذي تحول إلى بائع كشري

الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بدأ منذ القرن الرابع

سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟