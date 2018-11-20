الشتا متاعبه كتير.. 4 علاجات طبيعية مجربة لآلام الحلق

تزداد نسب الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا فى فصل الشتاء، وعادة يعانى المريض من بعض الأعراض الجانبية، منها "التهابات الحلق" التى تشعره ببعض الألم وتجعله غير قادر على تناول الأطعمة والمشروبات المفضلة لديه، فكيف يمكنك علاجها طبيعيا؟.



نعرض فى هذا التقرير أفضل العلاجات المنزلية لمشكلة التهابات الحلق المصاحبة لأمراض الشتاء، وفقا لما ورد فى الأبحاث والدراسات الطبية بعدة دول.



1- الآيس كريم:

أثبتت دراسة هندية أن تناول الآيس كريم مفيد فى علاج التهاب الحلق خاصة المحتوى على شيكولاتة وبكتريا بروبيوتيك لأنه يحتوى على بكتيريا نافعة تساعد على تقليل الإصابة بالتهاب الحلق وتقضى على البكتيريا المسببة لهذا المرض.



اختبر الباحثون تأثير الآيس كريم المحتوى على بكتيريا بروبيوتيك، التى تعيش عادة فى أمعاء الإنسان، على المكورات العقدية التى تسبب فى الإصابة بالتهاب الحلق.



وشملت الدراسة 30 مشاركًا نصفهم تناولوا آيس كريم بروبيوتيك والنصف الآخر تناول آيس كريم عادى، بمعدل مرة واحدة يوميًا لمدة 18يومًا على التوالى، تبين أن هؤلاء الذين تناولوا آيس كريم بروبيوتيك انخفض لديهم المكورات العقدية فى اللعاب.



2- جذر العرق سوس:

أظهرت الأبحاث الأخيرة أن جذر العرق سوس فعالٌ لدى مزجه مع الماء، فعبر الغرغرة يمكن الحصول على نتائج إيجابية، وأوردت دراسة عام 2009 أن جذر عرق السوس مفيد في علاج التهاب الحلق، وتقليل السعال بعد الجراحة.



3- الأسبرين:

يعد "الأسبرين" واحدًا من العلاجات الأكثر فعالية لالتهابات الحلق، حسبما توصلت إليه دراسة طبية حديثة.



وأوضح باحثون بريطانيون أن وضع بضعة أقراص في الماء العذب والغرغرة به من دون ابتلاعه؛ تعمل على تخفيض التهابات الحلق وشدة الألم في خلال ساعتين، وفقًا لأحدث البحوث التي أجريت في جامعة "كاردييف" بالتعاون مع مركز نزلات البرد ليستمر مفعوله الإيجابي لأكثر من 6 ساعات .



4- العسل:

يأتي ذلك في الوقت الذي لوحظ فيه أن بعض أنواع العسل تعمل على محاربة التهابات الحلق لاحتوائه على مركب "بيروكسيد الهيدروجين" الطبيعي الذي يمتلك خواص طبيعية مضادة للجراثيم .