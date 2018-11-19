وزير الري في جولة مكوكية بالبحر الأحمر.. ويتابع استعدادات مواجهة السيول.. ويؤكد: 600 مليون جنيه تكلفة 32 منشأة حماية.. صور

وزير الري:

إنشاء سدود وبحيرات بتكلفة 420 مليون جنيه بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

11 سدا و 7 بحيرات لتأمين مدن البحر الأحمر

تركيب 5 أجهزة للرصد والتنبؤ بالأمطار والسيول بمدن المحافظة



محافظ البحر الأحمر:

التغير المناخي غير خريطة الطقس وسبب كوارث حول العالم

انتهينا من المرحلة الأولى لمشروعات الحماية من السيول



أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، زيارة مكوكية لمحافظة البحر الأحمر أمس، واستقبله اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وذلك لمتابعة سير عملية إنشاء بحيرات وسدود إعاقة مياه السيول بالغردقة.



وشارك وزير الري، في مؤتمر للإعلان عن أعمال الحماية من السيول، التي نفذها جهاز الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة الوطنية للمقاولات العامة، بمدينة الغردقة، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، ويتم إنشاء سدود وبحيرات صناعية وحواجز لتجميع مياه السيول، بخمس مناطق بالبحر الأحمر بمدن رأس غارب والغردقة والشلاتين وبرنيس وقرية الشيخ الشاذلي، بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون جنيه.



كما تم عمل منظومة متكاملة للقرى، ووضع خطة تنفذ على ثلاث مراحل طبقا للأولويات منها المرحلة الأولى تضم الغردقه وعرب صالح والثانية تضم الزعفران والقصير ورأس غارب وسفاجا والثالثة تضم شلاتين ومرسى علم ووادي حوضين، وفى مدينة الغردقة سدين و3 بحيرات، وهما سد فالق السهل الذى يبلغ طوله 395 مترا، وعرضه 76 مترا وارتفاعه 8.5 متر غرب الغردقة، وكذلك سد فالق الوعر بطول 295 مترا وعرض 92 مترا وارتفاع 9 أمتار بالإضافة إلى إنشاء بحيرة أم ضلفة وبحيرة فالق السهل، وبحيرة فالق الوعر.



وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة خصصت استثمارات عاجلة لمشروعات مواجهة أخطار السيول على مستوى محافظة البحر الأحمر، وذلك لإنشاء 11 سدا و7 بحيرات وحواجز ترابية لتأمين مدينة رأس غارب، والغردقة ومرسى علم والشلاتين؛ لمواجهة السيول والأمطار.



وقال الوزير إنه تم تركيب 5 أجهزة للرصد والتنبؤ بالأمطار والسيول بمدن المحافظة، مرتبطة بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول بالوزارة، حيث يتم إعداد تقرير يومي عن حالة الطقس، وإخطار الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة السيول، موضحا أن الأعمال تتم وفقا للدراسات التي قام بها معهد الموارد المائية التابع للمركز القومى للبحوث المائية بالوزارة.



وأعلن عبدالعاطى، تنفيذ 32 منشأ حماية من السيول في عام واحد بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات، بتكلفة 600 مليون جنيه.



من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن التغير المناخي كان سببا فى حدوث كوارث طبيعية كثيرة ونشاهدها يوميا فى دول العالم حولنا وتسبب في خسائر كبيرة، وذلك يرجع لأسباب كثيرة منها الانبعاثات الحرارية والتلوث الذى غير طبقات الجو العليا وقلب الخريطة العامة للطقس والمناخ بالعالم.



وأضاف "عبدالله" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة البحر الأحمر مع وزير الري، أن البحر الأحمر تتخذ إجراءات حماية من اخطار السيول على مراحل، وانتهت من المرحلة الأولى.



وافتتح المحافظ البحر الأحمر ووزير الري، بحيرة فالق الوعر شمال الغردقة لتحمي مدينة الغردقة والطريق الدائري من مخاطر السيول في حال حدوثها.



يذكر أن هذه البحيرة تم إنشاؤها بطول 1000 متر وعرض 150 متر، بعمق 2 متر، وطاقة استيعابية 300 ألف متر مكعب من المياه، وتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



كما افتتحا سدا وبحيرة ابو ملكة شمال مدينة الغردقة، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح بعض السدود والبحيرات الصناعية بها .



يذكر أن بحيرة ابو ملكة تم إنشاؤها بطول 600 متر، وعرض 150 مترا ، وعمق 2 متر ، بسعة تخزين 180 الف متر مكعب من المياه وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه ، بينما سد ابو ملكة تم إنشاؤه بطول 70 مترا وعرض 76 مترا ، وعمق 8.5 متر ، ويحجز 257 ألف متر مكعب من المياه ، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وتم تنفيذهما بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



واختتم الوزير جولته بافتتاح بحيرة وحاجز وادي أم ضلفة بالغردقة، والتي تم إنشاؤها بطول 1500 متر وعرض 300 متر، بعمق 2 متر، وطاقة استيعابية 900 ألف متر مكعب من المياه بالحاجز الترابي الخاص بها، وبإجمالي تكلفة 50 مليون جنيه، وتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

