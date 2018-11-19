السيسي يبني.. ميناء الصيد برشيد.. أحد ثمار مؤتمر الشباب.. ونصف مليار جنيه تكلفة إنشاءات المرحلة الأولى..22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر.. صور

ميناء الصيد برشيد يعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب



رئاسة الوزراء تعتمد 65 مليون جنيه لدفع العمل فى تنفيذ أعمال الميناء

ميناء الصيد يقضى على الاحتكار ويعمل على الرواج الاقتصادى والتجارى والتنمية الصناعية





يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال إنشاء أول ميناء صيد بمواصفات عالمية برشيد وذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أسفر عنها مؤتمر الشباب في شهر يوليو 2017 والذي عقد بمدينة الإسكندرية، حيث أوصى إقامة ميناء صيد برشيد وتطويرها وجعلها على الخريطة العالمية للسياحة.





ويشهد مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد اهتمام كبير من اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، باعتباره أول ميناء صيد بالمحافظة يجرى انشاؤه باستثمارات بلغت حتى الآن 450 مليون جنيه، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات القومية بنطاق المحافظة وتذليل مايعترضها من معوقات والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.





وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إنشاء ميناء الصيد الجديد هو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى أن إنشاء ميناء الصيد سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر عمل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.





وأوضح آمنة أن الأعمال التنفيذية بميناء الصيد الجديد وصلت لنسبة 85%، وذلك بعد أن تم التصديق على مبلغ 65 مليون جنيه من رئاسة مجلس الوزراء لدفع العمل في تنفيذ أعمال الميناء والانتهاء منه في مواعيده المقررة ليتم افتتاحه بشهر يونيو من العام القادم، مشيرا إلى أن إقامة مشروع ميناء الصيد على مساحة 12 فدانا ويوفر 5000 عمل مباشرة وغير مباشرة وأنه سيؤدي إلى تنمية الموارد البشرية.





وأعلن المحافظ عن ضخ 40 مليون جنيه من المحافظة للانتهاء من الأعمال داخل المدينة في العديد من القطاعات الخدمية كالمرور والشرطة والحماية المدنية، في إطار دفع العمل بخطة تطوير وتنمية رشيد، فيما أكد المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل أبو العنين، المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، الانتهاء من إنشاء ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك و محطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة و الرسو ومبنى ورش الطلاء، ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشئ بيع الجملة و التجزئة ، مشيرًا الى أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر ، بالإضافة الى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.





وأضاف المدير التنفيذى لمشروعات تطوير رشيد بان ميناء الصيد أول ميناء بمصر يخدم الصيادين ويوفر الصيانة والتزويد بالوقود والمياه والثلج وغزل شباك الصيد، وإقامة معارض للبيع بالجملة والتجزئة ووحدة جمارك، ثلاجة تبريد وتجميد، مشيرا الى ان الميناء يساعد علي الرواج الاقتصادى و التنمية التجارية والصناعية من خلال توفير أسواق للبيع والقضاء على الاحتكار وتوفير مقومات النشاط التجاري المحترف والمنظم ، وتوفير صناعات صغيرة قائمة علي نشاط الصيد منها صيانة المراكب من ورش المتوفرة بالميناء وصناعة الشباك والثلج.



