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تعليم

آداب عين شمس تشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب الجديد.. اليوم

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تقيم كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم الإثنين، حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية الجديد، وذلك في أعقاب الانتخابات الطلابية التي أجريت في الفترة من 1 / 11 / 2018 حتى 15 / 11 /2018.

وانتهت بتزكية 56 عضو للاتحاد وتزكية الطالبة إسراء أشرف الطالبة بقسم الإعلام رئيسة للاتحاد والطالب مصطفى الزين الطالب بقسم الاجتماع نائبًا لرئيسة الاتحاد.

وفي تقليد متعارف عليه من المقرر أن يقوم الطالب أحمد بهاء الدين رئيس الاتحاد السابق بتسليم مهام رئاسة الاتحاد للرئيس الجديد.

وأعربت د. سوزان القليني عميدة الكلية، ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، عن سعادتها لكون رئيسة اتحاد الطلاب فتاة وللمرة الأولي، وكذلك ارتفاع نسبة تمثيل الفتيات في لجان اتحاد الطلاب.

وأضافت القليني، في بيان للكلية، أنه أيضا للمرة الأولى يكون في عضوية الاتحاد طلاب من ذوي الإعاقة اهتماما بتمكينهم، وإتاحة الفرصة لهم تمثيل في مختلف الأنشطة الطلابية.

وتشهد الحفل د. سوزان القليني، عميدة الكلية، ود. مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وناهد كمال أمينة الكلية، وسهى السبع مديرة رعاية الشباب بالكلية.
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