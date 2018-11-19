محافظ الشرقية: أحرص على آراء المواطنين لتطوير منظومة العمل

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه ملم بمهام مسئوليته وتم الوقوف على جميع مشاكل المحافظة.





وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة: "أود أن اطمئن جميع أهالي المحافظة أن جولاتي الميدانية المفاجئة لقرى ومراكز ومدن المحافظة تأتي في إطار التعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".





وتابع محافظ الشرقية أنه قام بمخاطبة وزيرة الصحة من أجل إعادة مستشفى الأحرار وتحويلها من تعليمي وعودتها الي مديرية الصحة، وذلك عقب ورود العديد من الشكاوى، والتي تفيد بتدني مستوي الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى.



