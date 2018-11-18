مصر تستضيف المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية للمرة الثانية الأسبوع المقبل.. اجتماعات تشاورية للوزراء.. وجذب الاستثمارات والترويج للمشروعات أهم أهدافه

- مصر تستضيف المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية الأسبوع المقبل

- المؤتمر يصحبه معرض ويقام كل عامين برعايات رئاسية - يتزامن معه اجتماعات تشاورية للوزراء العرب المعنيين بالتعدين - سبق أن استضافته مصر عام 1999 - 7 أهداف للمؤتمر أهمها الترويج وجذب الاستثمارات





أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استضافة مصر لمؤتمر التعدين العربي الخامس عشر، الذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018.





وأضاف "الملا" فى مؤتمر صحفى اليوم، أن المؤتمر يصحبه معرض للشركات والدول، لعرض كافة الخدمات المصاحبة لعمليات التعدين، وأنه تم دعوة كل الوزراء المعنيين بكل الدول العربي





ويعقد المؤتمر العربي الدولى للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له كل عامين في إحدى الدول العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (أحد المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية) والوزارات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية و برعاية ملوك ورؤساء الدول المستضيفة للمؤتمر، وعقد المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في دورته الأولى ببغداد- جمهورية العراق في عام 1972.





ويعتبر المؤتمر العربي الدولى للثروة المعدنية منارة عربية ودولية في قطاع التعدين لتميزه بحضور وزراء الثروة المعدنية العرب وبمشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين، ويهدف الى التعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين العربي والاطلاع على الصناعات التعدينية وأثارها على اقتصاديات الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية عربيا ودوليا مع تعزيز وتنمية الاستثمارات العربية البينية وتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع التعدين.





تتميز هذه المؤتمرات العربية بعقد اجتماعات تشاورية متزامنه لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية لمناقشة الموضوعات الهامة التي تحتاج الى قرارات توجيهية لدعم قطاع التعدين العربي، وعقد الإجتماع التشاوري الأول بالتزامن مع المؤتمر العربي الدولي التاسع للثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في عام 2006، كما يصاحب المؤتمر معرض تقني لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية، الذي يعد فرصة للقاء المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع، والشركات المنتجة للتجهيزات والمعدات المستخدمة فى القطاع.





استضافت جمهورية مصر العربية، المؤتمر العربي الدولي السابع للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، خلال الفترة 25-28 أكتوبر 1999، تحت شعار"الموارد المعدنية العربية في خدمة التنمية الاقتصادية"، وعقد هذا المؤتمر بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية.





يقام هذا المؤتمر كل عامين باحدى الدول العربية (الدورة السابقة المملكة العربيةالسعودية).





بمشاركة فاعلة من الدولة العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة- المملكة العربية السعودية- سلطنة عمان- المملكة المغربية- المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية التونسية- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- جمهورية السودان- دولة ليبيا- الجمهورية اليمنية).





مقدمو اوراق العمل: يعقد 12 جلسة اوراق عمل خلال الثلاثة ايام من ممثليين الدول العربية اضافة الى بريطانيا- فرنسا-استراليا-الولايات المتحدة، تتناول اوراق العمل المجالات المختلفة فى صناعة التعدين من الاستخراج الى الانتاج والتصنيع اضافة الى التنمية المجتمعية واستخدام التكنولوجيات المختلفة فى صناعة التعدين بالاضافة الى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين فى المؤتمر اضافة الى خبراء من المساحة الجيولوجية الامريكية وبعض الخبراء الفرنسيين واستراليا وكندا، سوف يتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بداية لمشروعات تعدينية مستقبلية.





يتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر بمساحة 2500 متر مربع بمشاركة عدد من كبرى الشركات والبنوك والهيئات المحلية والاقليمية.





تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يعقد "المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعـرض المصـاحب لـه" الذي تنظمه الـمنظمة الـعربية للـتنمية الـصناعية والـتعدين بالتعـاون مع وزارة الـبترول والـثروة الـمعدنية بجمهورية مصر العربية بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمحافظة القاهرة خلال الفترة 26-28 نوفمبر 2018، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".





وبحضور وزراء الثروة المعدنية العرب وبمشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين من خلال الحضور وتقديم أوراق عمل علمية, بهدف التعريف بواقع وآفاق قطاع التعدين العربي والاطلاع على الصناعات التعدينية وأثارها على اقتصاديات الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية عربيا ودوليا مع تعزيز وتنمية الاستثمارات العربية البينية في قطاع التعدين ، وسيعقد على هامش هذا المؤتمر الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية.





كما سيتم تنظيم معرض تقني لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية، الذي يعد فرصة للقاء المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع، والشركات المنتجة للتجهيزات والمعدات المستخدمة في القطاع.





* أهداف المؤتمر

- الترويج للفرص الإستثمارية التعدينية العربية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية .

- تعزيز دور الصناعات التعدينية في الرفع من القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة.

- تطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية.

- التنسيق والتكامل العربي البيني والعربي الدولي في تنفيذ المشاريع التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة.

- تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين.

- عرض أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة المستخدمة في جميع مراحل الأنشطة التعدينية.

- بناء وتأهيل الموارد البشرية العربية العاملة في قطاع التعدين.





* الجهات المدعوة للمشاركة فى المؤتمر

- الوزارات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية أو ذات العلاقة

- هيئات المسح الجيولوجي العربية

- المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المعنية بقطاع التعدين

- مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الاختصاص

- المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة

- غرف التجارة والصناعة وغرف التعدين

- المؤسسات والصناديق التمويلية المختصة في الإستثمارات التعدينية

- الشركات المنتجة للبرمجيات المعلوماتية ذات العلاقة بقطاع التعدين

- الشركات المتخصصة في الخدمات التعدينية