ضبط 19 قضية لمخابز مخالفة و6150 خبزا مدعما قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

نفذت الإدارة التموينية بشبراخيت برئاسة المحاسب عاطف عبيد حملة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدى لتجار السوق السوداء بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.



أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا لمخابز مخالفة بينها 7 محاضر لمخابز انتجت خبزا ناقص الوزن ومحضري لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لتوقف مخابز وعدم انتظام القيد بسجل حركه الدقيق. عدم الالتزام بالمواعيد، 4 محاضر لعدم الاعلان عن اسعار سلع غذائية وغير غذائية.



كما تمكنت الحملة من ضبط 6150 رغيف بلدى مدعم قام أحد الأشخاص بتجميعها لاعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الخبز والتروسيكل.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.