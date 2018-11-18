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برلمان

عمرو أبو اليزيد: أشكر أبوشقة لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي لتمكين الشباب.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، إن تكريمه من المركز المصرى للسلام العالمي في حد ذاته يرفع من الروح المعنوية عند النواب ويؤكد أنهم يسيرون علي الدرب لتحقيق أحلام الشعب المصري.

وأضاف "أبو اليزيد" أن تكريم المركز المصري للسلام العالمي، لأعضاء مجلس النواب يعطي الحافز والدافع للنواب الذين يعملون من أجل الوطن والمواطن من خلال سن القوانين والتشريعات التي تصب في صالح المواطن ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وأكمل النائب الوفدي، أن السبب في هذا التكريم هو حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الذي تبني سياسة الاهتمام بالشارع والمواطن المصري، من أولويات حزب الوفد.

وأوضح "أبو اليزيد"، أن المستشار بهاء أبوشقة، شدد على أهمية الاحتكاك بالمواطن المصري لرصد المعوقات والعمل على حلها من خلال مبادرة "الوفد مع الناس"، مشيرا إلى أن حزب الوفد سوف يتواجد في الشارع بشكل قوي خلال الفترة المقبلة لتفعيل الدور الخدمي بجانب الدور التشريعي خاصة أن كل القوانين التي يتبناها نواب الوفد تمس محدودي الدخل.

واختتم النائب الوفدي قائلا: "أتوجه بالشكر إلى مركز السلام العالمي برئاسة الدكتور محمد كامل على هذا التكريم، كما أتوجه بالشكر إلي المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد على تفعيل دور الشباب وتأهيلهم للحياة السياسية وتنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل دور الشباب وتمكينهم".
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