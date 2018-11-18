ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مدرسة موسيقي تعتدي على تلميذ وتصيبه بنزيف في العين بالمنوفية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:16 م
مدرسة موسيقي تعتدي
مدرسة موسيقي تعتدي على تلميذ وتصيبه بنزيف في العين بالمنوفية
مروة فاضل
اعتدت مدرسة موسيقى بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائية بقرية تتا، بمحافظة المنوفية، على تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بخشبة ، أسفر عن إصابته بنزيف بالعين باليسرى، بعدما طلبت منه عدم التحدث بالفصل، إلا أنه خالف ذلك وتحدث مع زملائه.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم منوف بإصابة الطفل " س.ا.ع " 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائية بقرية تتا مصابا بنزيف بالعين اليسرى ولا يمكن فحصها تم احتجازه بمستشفى الرمد بمنوف.

وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة قامت مدرسة الموسيقى بالمدرسة وتدعي " ن. م.س " بالتعدى عليه بضربه بخشبة علي عينه بسبب تحدثه مع أحد زملائه.

وبسؤال والد الطفل أقر ما قاله نجله وتم تحرير محضر رقم 13418 لسنة 2018.
loading...

ترشيحاتنا

الدبابة بانسيه يصفع المصري.. ويتعاقد مع حوريا الغيني

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

تركيا تحذر شركات الطاقة من العمل مع حكومة قبرص

مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك تواجه شبح الإلغاء

الديهي يرد على الجزيرة ويكشف حقيقة اختفاء مصطفى النجار

بالأسماء .. 11 نجما مهددون بالخروج من جنة الأهلى والزمالك فى الميركاتو الشتوى

تعليق شوقى غريب على فوز المنتخب الأوليمبي على تونس وأداء رمضان صبحي

الكاف يحدد موعد لقائي الذهاب والإياب لنهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ضربة جديدة للخطوط الجوية القطرية وسط توقعات بخسائر فادحة

أيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها من قبل داعش: كانت برفقتي 60 فتاة

موعد جديد لقمة مجلس التعاون الخليجي.. وانفراجة في أزمة قطر

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

فيديو

فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها
درب البرابرة تحتوي على أقدم ورش لصناعة عروسة المولد .. فيديو
سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟