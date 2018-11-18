مدرسة موسيقي تعتدي على تلميذ وتصيبه بنزيف في العين بالمنوفية

اعتدت مدرسة موسيقى بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائية بقرية تتا، بمحافظة المنوفية، على تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بخشبة ، أسفر عن إصابته بنزيف بالعين باليسرى، بعدما طلبت منه عدم التحدث بالفصل، إلا أنه خالف ذلك وتحدث مع زملائه.



بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم منوف بإصابة الطفل " س.ا.ع " 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائية بقرية تتا مصابا بنزيف بالعين اليسرى ولا يمكن فحصها تم احتجازه بمستشفى الرمد بمنوف.



وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة قامت مدرسة الموسيقى بالمدرسة وتدعي " ن. م.س " بالتعدى عليه بضربه بخشبة علي عينه بسبب تحدثه مع أحد زملائه.



وبسؤال والد الطفل أقر ما قاله نجله وتم تحرير محضر رقم 13418 لسنة 2018.