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تعليم

عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
زار وفد من طلاب رابطة أزهري من أجل مصر، بجامعة الأزهر، المدينة الجامعية للطلاب لمعرفة كيفية طهي الطعام وتقديمه لزملائهم.

واطمأن الطلاب على جودة الطعام ونظافة الأواني المستخدمة في عمليات الطهي، برفقة الأستاذ أحمد شعلان، مدير المدن الجامعية، الذي قام بدوره بشرح عملية إعداد الطعام والوجبات الغذائية.

شارك في الزيارة، الطالب محمد جاويش، منسق عام الرابطة، وعدد من أعضاء الرابطة.
عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات
عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات
عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات
عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات
عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات
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