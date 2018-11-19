عدد من طلاب جامعة الأزهر في مطعم المدينة لمعرفة مراحل إعداد الوجبات

زار وفد من طلاب رابطة أزهري من أجل مصر، بجامعة الأزهر، المدينة الجامعية للطلاب لمعرفة كيفية طهي الطعام وتقديمه لزملائهم.



واطمأن الطلاب على جودة الطعام ونظافة الأواني المستخدمة في عمليات الطهي، برفقة الأستاذ أحمد شعلان، مدير المدن الجامعية، الذي قام بدوره بشرح عملية إعداد الطعام والوجبات الغذائية.



شارك في الزيارة، الطالب محمد جاويش، منسق عام الرابطة، وعدد من أعضاء الرابطة.