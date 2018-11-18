طارق الخولي يروي تفاصيل اعتداء الإخوان على الوفد البرلماني بلندن

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إنهم تعرضوا للاعتداء من جماعة الإخوان الإرهابية في ثاني أيام زيارتهم للعاصمة البريطانية لندن في حضور وفد برلماني في إحدى الجامعات البريطانية، لحضور ندوة مع أكثر من 150 في تلك الجامعة.



وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، أن الوفد فوجئ بجماعة من الإخوان تنتظرهم خارج قاعة الندرة تلقي عليهم بالهتافات والتي وصلت حد السب والاعتداء اللفظي على الوفد البرلماني، بالإضافة أنهم قاموا بتصوير الاعتداء بالكامل.



وتابع، أنه لم يخرج من القاعة ظنا أنها استكمال لظاهرة طلابة كانت تحتج للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن الأمن الإداري بالجماعة حذرة من الخروج وقاموا بإغلاق باب القاعة من الخارج.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاعتداء السافر من جماعة الإخوان الإرهابية لم يؤثر على استكمال الزيارة والمستهدف منها، مؤكدا أن الزيارة تمت على أكمل وجه وقد حققت المرجو منها.

