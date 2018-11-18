ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمير الكويت وخادم الحرمين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:10 م
خادم الحرمين و أمير
خادم الحرمين و أمير الكويت
أ ش أ
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مساء اليوم الأحد، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه خلاله بسلامة عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من رحلة العلاج، واستعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أمير الكويت - خلال الاتصال الهاتفى- عن بالغ شكره وتقديره، على ما أبداه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، معبرا عن اعتزازه بهذه المبادرة الأخوية، التي تجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين بأن ينعم بموفور الصحة ودوام العافية.

loading...

ترشيحاتنا

روسيا تكشف هوية منفذة هجوم الشيشان ..فيديو وصور

مفاجأة بشأن تجديد عقد كهربا مع نادي الزمالك

علي جمعة: النبي محمد لم يصل الضحى أبدا

تجديد حبس 6 من ألتراس أهلاوي على خلفية أحداث مباراة مونانا الجابوني

الديهي يرد على الجزيرة ويكشف حقيقة اختفاء مصطفى النجار

موريتانيا تتأهل لأول مرة في تاريخها لـ أمم أفريقيا

منتخب عربي يصل إلى نهائيات الكاف للمرة الأولى في تاريخه.. تعرف على مشوار "المرابطون"

شعبة البقوليات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفول داخل مصر

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه تجاه نادي الزمالك

انتهت بالاعتذار والحبس.. حكاية أشهر 6 جرائم ضد المصريين بالخارج

عصام الحضري يوجه رسالة إلى جماهير الدراويش

ضربة جديدة للخطوط الجوية القطرية وسط توقعات بخسائر فادحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

فيديو

فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها
درب البرابرة تحتوي على أقدم ورش لصناعة عروسة المولد .. فيديو
سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟