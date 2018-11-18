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تعليم

رئيس جامعة المنيا يتفقد المستشفى ثلاثي الأجنحة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
أ ش أ
تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، مبنى المستشفى ثلاثي الأجنحة، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على آخر ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة، والأعمال المعمارية والصحية والكهربائية بالمبني، ومخارج ومداخل المستشفى.

ووجه رئيس الجامعة -خلال الجولة اليوم الأحد - أن يكون للمبنى مداخله ومخارجه الخاصة للتسهيل على المترددين، وتنفيذ التعديلات اللازمة للمبني، مطالبًا الشركة المنفذة للمشروع، بضرورة رفع أعداد العمالة بالمبني ليكون أكثر من 200 عامل لإنهاء أعمال المرحلة الثانية من المشروع في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه من المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية من الإنشاءات بنهاية العام الجاري بتكلفة أكثر من 80 مليون جنيه، وذلك بعد استئناف الأعمال بالمستشفى ومبنى ملحق العمليات بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف.
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