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أخبار العالم

القبض على 5 إرهابيين في الموصل بالعراق

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:10 م
القبض على 5 إرهابيين
القبض على 5 إرهابيين في الموصل
أ ش أ
نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الأحد، عملية أمنية جنوب شرق الموصل للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم " داعش"، وتمكنت من ضبط 5 إرهابيين.

وقال إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - أن ألوية الحشد الشعبي (30- 15)، وباسناد من الجيش نفذت عملية أمنية في منطقة السلامية جنوب شرق الموصل، لافتا إلى أن القوات اعتقلت 5 إرهابيين مطلوبين وفق المادة( 4) إرهاب وتدمير وكرين للإرهابيين.

وأضاف البيان أن العملية تهدف تأمين منطقة السلامية وإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش جنوب شرق الموصل.
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