القبض على 5 إرهابيين في الموصل بالعراق

نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الأحد، عملية أمنية جنوب شرق الموصل للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم " داعش"، وتمكنت من ضبط 5 إرهابيين.



وقال إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - أن ألوية الحشد الشعبي (30- 15)، وباسناد من الجيش نفذت عملية أمنية في منطقة السلامية جنوب شرق الموصل، لافتا إلى أن القوات اعتقلت 5 إرهابيين مطلوبين وفق المادة( 4) إرهاب وتدمير وكرين للإرهابيين.



وأضاف البيان أن العملية تهدف تأمين منطقة السلامية وإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش جنوب شرق الموصل.

