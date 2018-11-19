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تعليم

اليوم.. المدينة الجامعية لطالبات الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تحتفل جامعة الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف بعقد العديد من الندوات التي تحث على الاقتداء بأفعال الرسول وقيمه الأخلاقية.

وينظم فريق أزهريون على المنهج، احتفالًا كبيرًا اليوم الإثنين، عقب صلاة العشاء بملعب المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر بحضور قيادات الجامعة بإشراف الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

يذكر أن هذه الاحتفالية تضم فقرات دينية وفنية لفريق الإنشاد والكورال بالجامعة تعد الأولى التي تقام بملعب مدينة الطالبات.
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