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رسالة أشهر ناجية أيزيدية من تنظيم داعش إلى العالم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:19 م
الناشطة الايزيدية
الناشطة الايزيدية لمياء بشار
حسام الحارتي
أعربت الناشطة الأيزيدية لمياء بشار، والمحررة من تنظيم داعش الإرهابي، عن سعادتها للمشاركة في منتدى شباب العالم بجولتها الأولى والثانية بمدينة شرم الشيخ، متابعة "أسعى أن أشارك في مؤتمرات السلام من أجل تحقيقه".

وأضافت في "تصريحات تلفزيونية"، أنها لا تدري شيئا حتى الآن عن أماكن تواجد أشقائها، خصوصا بعد رحيلها عن العراق والذهاب لسوريا.

وأوضحت أنها حتى الآن مازالت تواجه مشاكل نفسية، نتيجة ما تعرضت له على أيدي التنظيم الإرهابي.

ووجهت الناشطة الايزيدية رسالة إلى العالم قائلة "نريد ألا يتكرر ذلك مع أي شخص، ونريد أن يعيش العالم في سلام تام".
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