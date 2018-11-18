الرئيس العراقي يستعرض مع رئيس مجلس الشورى السعودي علاقات التعاون

استعرض الرئيس العراقي برهم صالح بالرياض اليوم الأحد مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العلاقات الوثيقة بين بلاده والمملكة وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن اللقاء تناول كذلك بحث تعزيز العلاقات بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى السعودي، بما يعزز تطلعات القيادتين في الشعبين الشقيقين.

