ترامب: أفكر في الإطاحة بـ 5 مسئولين كبار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يفكر جديا في استبدال نحو 5 من كبار مستشاريه.



وقال ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "أفكر حاليا في 3 أو 4 أو 5 مناصب.. ربما ينتهي الأمر باثنين، لكني أحتاج إلى المرونة".



وأكد ترامب خلال اللقاء استقرار إدارته وأن الأمور تسير على ما يرام، نافيا التقارير التي قالت إن البيت الأبيض يعاني تخبطا وسط تزايد الضغوط.



وأضاف متحدثا عن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، قائلا: "هناك بعض الأمور التي يفعلها وأحبها، وهناك بعض الأمور التي يفعلها ولا أحبها"، وذلك على خلاف تأكيداته السابقة أن كيلي سيبقى في منصبه حتى عام 2020.



وأوضح أنه يفكر في استبدال وزيرة الأمن الداخلي، كريستين نيلسن، مؤكدا أنها تعجبه جدا ويحترمها، إلا أنها عليها أن تكون أكثر تشددا بكثير بالنسبة للقضايا الحدودية مع المكسيك.