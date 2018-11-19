حبس خفير و3 من أشقائه ووالدهم لسرقتهم البترول من خط الأنابيب بالشروق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس خفير و3 من أشقائه ووالدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول بطريق مصر الإسماعيلية.





تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من كلا من "محمد س م" 46 سنة، مراقب أمن خطوط أنابيب البترول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، و"رمضان س ر" 49 سنة، سكرتير بمدرسة الضابعة والمتعاقد مع شركة أنابيب البترول لحراسة خطوط البترول بمدينتى "بدر والشروق"، باكتشافهما تركيب محبس علي ماسورة خط أنابيب البترول حراستهما بجوار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بقصد سرقة المواد البترولية ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.





ومن خلال الفحص تبين وجود محبس بقطر 2 بوصة ممتد بخرطوم طوله حوالي 10 أمتار يؤدي إلي قطعة أرض فضاء يحيطها سور من الطوب الأبيض ببوابة حديدية تسمح بدخول السيارات كبيرة الحجم، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن قطعة الأرض حيازة "محمد إ ح" 24 سنة، خفير، بالاشتراك مع والده وثلاثة من أشقائه، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.



