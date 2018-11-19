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اقتصاد

اليوم.. مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
مايكل عياد
يفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر"، والذى يشارك فيه 160 شخصية عالمية وشركات دولية ومستثمرين.

ويتضمن برنامج المؤتمر، 3 أيام جلسات عمل متواصلة، قبل أن ينطلق المشاركين في اليوم الرابع في رحلة سفارى حقلية واستكشاف التراكيب والطبقات الجيولوجية ببعض أماكن المحافظة.

يأتى المؤتمر في ضوء ما تقوم به شركة شلمبرجير، فيما يتعلق بتحليل بيانات المسح السيزمى للمياه المصرية في البحر الأحمر، والذي أوشك على الانتهاء، تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع السعودية.
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