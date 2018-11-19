حبس عاطلين لحيازتهما 3 كيلو فودو بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 3 كيلو من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.



وكان ألقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، القبض على كلا من "مؤمن م ف" 26 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"عبد الرحمن ع م" 21 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بشارع مظلوم، مستقلان دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم الأول.



ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 3 كيلو، مبلغ مالي 310 جنيهات، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.