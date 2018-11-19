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حوادث

اليوم.. محاكمة 30 متهما فى أحداث عنف المطرية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأثنين، محاكمة 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

تعقد الجلسة برئاسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
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