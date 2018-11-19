حبس متهمين اثنين لحيازتهما 875 طربة حشيش بالجيزة

قررت النيابة العامة، حبس عنصرين من تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما واخر هارب لاتجارهم فى المواد المخدرة وحيازة 875 طربة حشيش قبل ترويجهما على عملائهم بالجيزة.



وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة وضبط المتهم الثالث الهارب.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط تشكيل عصابى تخصص فى مجال الاتجار بمخدر "الحشيش" ، وتحصلهم على كمية كبيرة من ذات المخدر وتخزينه تمهيدًا لترويجه على عملائهم بمحافظة الجيزة ، وأمكن تحديد عناصر التشكيل وهم كلٍ من رمزى ع.س، مواليد 1983، صاحب شركة إستيراد وتصدير ، محكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد، وطارق م.ش ، مواليد 1991 ،عاطل، ومتولى م.ش ، مواليد 1999 ،عاطل ، شقيق الثاني.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وتم ضبط المتهمين الثانى والثالث حال استقلالهما السيارة رقم ( و ن 5481 ) وبحوزتهما (625) طربة من مخدر الحشيش وزنت (62,500) كيلو جرام، بندقية خرطوش، و25 طلقة نارية ، مبلغ مالى ، 5 هواتف محمول.



وتم ضبط السيارة خاصتهما رقم (ن هـ 3924) والكائنة بجراج أسفل العقار محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبداخلها (250) طربة من مخدر الحشيش وزنت (25) كيلو جراما، وبذلك يكون إجمالى ما تم ضبطه (875) طربة من مخدر الحشيش وزنت (87,500) كيلو جرام.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الأول ، واستخدامهما السيارات والهواتف فى نقل وترويج المواد المخدرة على عملائهم ، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والسلاح النارى للدفاع .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.