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فن

لقطة إنسانية لـ محمد رمضان في السيدة زينب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نالت صورة نشرها الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" استحسان متابعيه الذين أثنوا على انسانيته، والذي طالما أثار الجدل بتصريحاته مؤخرا.

وظهر رمضان سعيدا بالتقاط أحد العدسات صورة له مع أحد معجبيه من ذوي القدرات الخاصة، معلقا على الصورة بعبارة: "بعد عشوة في السيدة زينب".

يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان فيلم "الديزل"، الذى شارك به فى سباق عيد الأضحى، وشاركه البطولة فيه هنا شيحة وياسمين صبرى وإخراج ياسر سامى.
لقطة إنسانية لـ محمد رمضان في السيدة زينب
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