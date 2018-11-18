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البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة طرحت شركتين للتسويق في فبراير الماضي لعام 2018 يحمل كل منها علامة تجارية خاصة، ويقومون بضخ بنزين 95 بالإضافات الخاصة بهم.

وأوضح عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الوزارة تسعى لمواكبة تكنولوجيا المحركات التي تطلبها الشركات المصنعة للسيارات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أن الشركات تقوم بطرح البنزين الخاص بها بالأسواق، والتي تخضع للفحص المستمر من كافة الهيئات لضمان كفاءتها وفاعليتها.

وتابع، أن مبيعات بنزين 95 ارتفعت من 60 ألف لتر يوميا إلي مليون لتر، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على استخدام بنزين 95 مخصوص.
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