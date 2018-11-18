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تعليم

رئيس جامعة العريش: اتحاد الطلبة همزة الوصل بين الطلاب والإدارة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:29 م
صدى البلد
احمد صالح
عقد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، الاجتماع الأول لأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بحضور أسعد إسماعيل حافظ مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ورئيس الاتحاد ونائبه ورؤساء اللجان الرئيسية.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بمجلس اتحاد الطلاب وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية وأوصى بأن يكون المجلس على قدر من الثقة التي أولاها طلاب الجامعة لهم.

وأكد ضرورة أن يكون اتحاد الطلبة همزة الوصل بين زملائهم الطلاب وإدارة الجامعة وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، ووعدهم بإزالة أي صعوبات تواجههم داخل الجامعة وخارجها.

وحثّ رئيس الجامعة على المشاركة في برلمان الشباب على مستوى الجامعات المصرية والمشاركة في لقاء شباب الجامعات بجامعة كفر الشيخ وفي مسابقة إبداع بوزارة الشباب والرياضة لاكتساب مزيد من الخبرات والتعارف والمشاركة في مناقشة قضايا المجتمع بما يحقق لهم اكتساب مهارات التعامل مع القضايا المجتمعية والتي تهم المواطنين وتعزز فرص مشاركتهم في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
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