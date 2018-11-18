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مستشار وزير التموين يحل مشكلات المواطنين على الهواء .. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:22 م
الدكتور عمرو مدكور
الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين
حمزة شعيب
تلقى برنامج على مسئوليتى اتصالا هاتفيًا من سيدة تدعى ماجدة تشتكى من إزالة فردين من البطاقة التموينية الخاصة بزوجها بعدما كانت البطاقة تصرف لثلاثة أفراد.

ورد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، على السيدة وطلب منها رقم البطاقة وبعد تسجيل الرقم على سيستم الوزارة، موضحا: "قمنا بحذف الابن والابنة لأنهما يصرفان فى بطاقات أخرى".

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه من المتوقع أن يكون هناك شخص آخر يقوم بالصرف بدلا منها، مطالبا السيدة ماجدة بحذف أبنائها من البطاقات الأخرى وتقديم تظلم لعودتهما مرة أخرى لبطاقة الأم.

وأوضح مستشار وزير التموين أن ما يتم الآن هو عملية تنقية للبطاقات، منوها أن هناك أفرادا يصرفون فى أكثر من بطاقة تموينية.
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