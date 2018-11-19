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اقتصاد

متحدث البترول: بنزين 95+ مفيد للسيارات ويقلل من الاستهلاك

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
حمدي عبدالعزيز، المتحدث
حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول
مايكل عياد
أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن بنزين 95+ أو كما يعرف بالبنزين ذو العلامة التجارية، هو نوع من محسن يحتوي على إضافات، الهدف منها أنها تحسن من عملية الاحتراق في المواتير وتقلل استهلاك الوقود، وتطيل عمر المحركات وتزيد كفاءته، مشددا بإن صناع السيارات يوصون باستخدام ذاك النوع من البنزين في محركاتهم.

وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات تلفزيونية، أن كل شركة تنتج ذلك النوع من البنزين تتميز بإضافات مختلفة عن الشركات الأخرى، وللمستهلك حق التجربة واختيار ما يعرف بأنه الأفضل.

وأعلنت وزارة البترول أمس الأحد، عن بدء طرح بنزين 95 بلس من خلال شركتي مصر للبترول والتعاون، وتوفير البنزين المحسن بداية من شهر ديسمبر المقبل، لتواكب المحطات المصرية الأجنبية دون أي فروق مادية.
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