زفيريف يتوج بلقب البطولة الختامية للتنس

توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب البطولة الختامية لتنس الرجال المقامة في لندن، عقب فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية اليوم الأحد.



وتمكن زفيريف (21 عامًا) من حسم المباراة لصالحه والتتويج بالبطولة، بعد تغلبه على الصربي المصنف الأول عالميًا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3.



وأحرز زفيريف اليوم اللقب الأكبر في مسيرته الاحترافية، وسبق وأن توج من قبل بثلاثة ألقاب في فئة الأساتذة، ليتوج بلقب البطولة الختامية في مشاركته الثانية بعدما ودع البطولة من دور المجموعات الموسم الماضي.