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اقتصاد

اليوم.. افتتاح مركز إقليمى دولى للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
يفتتح جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية المصرى، أول مركز إقليمى دولى يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك اليوم الاثنين بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة.

يأتى افتتاح المركز فى إطار ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD " بإنشاء مركز إقليمى للتدريب على قوانين وسياسات المنافسة بالقاهرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء ببرنامج الأونكتاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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