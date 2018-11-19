اليوم.. افتتاح مركز إقليمى دولى للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة

يفتتح جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية المصرى، أول مركز إقليمى دولى يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك اليوم الاثنين بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة.



