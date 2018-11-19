محاكمات اليوم.. 30 متهما في أحداث عنف المطرية و304 آخرين فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد.. وأولى جلسات استئناف شبكة تبادل الزوجات

- محاكمة 6 متهمين فى قضية "ضرب كمين المنوات"

- محاكمة 30 متهما فى أحداث عنف المطرية

- محاكمة 304 متهمين من حسم فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد



تشهد ساحات المحاكم اليوم الإثنين، العديد من القضايا الهامة، على رأسها محاكم المتهمين من عناصر حركة "حسم" في محاولتهم اغتيال النائب العام المساعد، وكذلك سماع المرافعة في قضية أحداث عنف المطرية، وغيرهما من القضايا الهامة، إذ تنظر محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، أولى جلسات استئناف شبكة تبادل الزوجات على حكم حبسهم 9 سنوات بتهمة ممارسة الفجور.



كانت محكمة جنح أول شبرا الخيمة، قضت بحبس شبكة لتبادل الزوجات 9 سنوات، بتهمة ممارسة الفجور وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو للفسق وممارسة الرذيلة.



البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقيام المتهم "سيد. م" 32 سنة وزوجته "سماح. س"، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يستقطبان فيها راغبي المتعة للتقابل معهما للاتفاق على إقامة حفل جنس جماعى بتبادل زوجة كل شخص مع الآخر، وقالت المتهمة في اعترافاتها، إن زوجها أفكاره متحررة، وكان يرغب فى تغيير العلاقة الجنسية بينهما كنوع من الإثارة، مضيفة: "أنا غلطانة ومعرفش عملت كده ازاي".



وتنظر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".



واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من "أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، وعلي محمود عبد الله إمام "محبوس"، أحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس"، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس"، محمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس"، بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم .



كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأثنين، محاكمة 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.



تعقد الجلسة برئاسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.



كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.



ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.



وتنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة «حسم»، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».



وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.



واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.



وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.



وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.



وأطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.



وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.