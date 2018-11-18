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ثقافة

شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
علاء المنياوي
افتتح متحف الشرطة القومى بالقلعة اليوم الأحد معرضا دائما بعنوان "تطور عربات الاطفاء التاريخية"، وذلك ضمن مجموعة المعارض التي يقيمها المتحف بشكل دائم لنشر الوعي الثقافي والأثري.

ويتضمن المعرض مجموعة صور ومعلومات باللغتين العربية والانجليزية،عن أقدم عربات إطفاء استخدمت فى مصر ابتداء من القرن 18 -20.

ويكشف تطور عربات الاطفاء التاريخية ابتداء من اول عربة إطفاء يدوية فى العالم، وأول عربة إطفاء تعمل من خلال الغلاية البخارية، وأول عربة إطفاء تعمل بمحرك كامل، والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإطفاء.

ويهدف المعرض لإبراز دور وجهود رجال الاطفاء فى حماية الممتلكات وإنقاذ الأرواح،ونظرا للغلق المؤقت لمتحف عربات الاطفاء لحين الانتهاء من اعمال الترميم اللازمة له،فقد أقيم المعرض كبديل لحين اعادة افتتاح متحف الاطفاء مرة اخرى.
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ
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