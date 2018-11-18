شاهد .. كيفية تطور عربات الإطفاء عبر التاريخ

افتتح متحف الشرطة القومى بالقلعة اليوم الأحد معرضا دائما بعنوان "تطور عربات الاطفاء التاريخية"، وذلك ضمن مجموعة المعارض التي يقيمها المتحف بشكل دائم لنشر الوعي الثقافي والأثري.





ويتضمن المعرض مجموعة صور ومعلومات باللغتين العربية والانجليزية،عن أقدم عربات إطفاء استخدمت فى مصر ابتداء من القرن 18 -20.





ويكشف تطور عربات الاطفاء التاريخية ابتداء من اول عربة إطفاء يدوية فى العالم، وأول عربة إطفاء تعمل من خلال الغلاية البخارية، وأول عربة إطفاء تعمل بمحرك كامل، والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإطفاء.



