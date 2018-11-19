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حمدي بخيت يوضح أهمية التنسيق مع الجزائر في عدة قضايا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الجزائرية تدور حول 3 محاور رئيسية مهمة للأمن الاستراتيجى المصرى، مشيرا إلى خبرات الجزائر الكبيرة في تجاوز الأزمات التى انتشرت بها فترة الثمانينيات والتسعينيات والتى تمكنت من التغلب عليها. 

وأوضح "بخيت" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المحاور الثلاثة تتمثل في المحور الأول البعد العربى الشمال أفريقي، المحور الثاني الجوار، التنسيق المشترك بين الدولتين للقضاء على الإرهاب فى الدولة الارهابية خاصة أن الجزائر من الدول المشاركة فى مؤتمر باليرمو فى حول الأزمة الليبية، والمحور الثالث هو عضويتها بـ تجمع دول "الساحل والصحراء" مع مصر ودول أخرى.

وأكد "عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب" أن التنسيق مع الجزائر له أبعاد مهمة فى الحرب على الإرهاب لا سيما أن الجزائر لديها تحفظ فى الدستور على إشراك قواتها في الحرب خارج حدودها فى وقت الارهاب يمثل خطر على الكثير من الدول والحرب ضده لا تتوقف عن مواجهته داخل حدود الدولة.

كان شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التنسيق القائم بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة فى ليبيا، مثمنًا الدور الهام الذى تلعبه الجزائر ومصر فى استعادة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وذلك خلال لقاء جمعه مع أحمد أويحيى رئيس وزراء الجزائر على هامش هامش مشاركة مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجارى.
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