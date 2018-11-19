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محافظات

رئيس حي شرق مدينة نصر: الانتهاء من سوق المنهل بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
رئيس حي شرق مدينة
رئيس حي شرق مدينة نصر
عبد العزيز جمال
قال المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاح سوق المنهل.

وأكد رئيس الحي في تصريحات صحفية ، إنه تم إنشاء السوق بتكلفة قدرها حوالي 4.5 مليون جنيه وتمت إعادة إنشائه وتقسيمه إلى أسواق للخضر والفاكهة والدواجن والأسماك لإنهاء مشكلة تجمع الباعة الجائلين بمحيطه والقضاء على الزحام والعشوائية التي كانت سببًا دائمًا لشكوى المواطنين.

وأوضح رئيس الحي أن السوق يضم 225 محلا وباكية وتم إقامته بمساهمات المجتمع المدني.

وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر إلى أنه جار حاليًا تطوير المنطقة ورفع المخلفات المحيطة بالسوق، وأنه سيتم تخصيص أماكن لانتظار سيارات البضائع والرواد وإعادة الانضباط للمنطقة.
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