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سامي عبدالعزيز عن مهرجان المبدعات العرب: مهازل تحدث على الساحة الإعلامية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:48 ص
صدى البلد
توك شو
علق الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على مهرجان المبدعات العرب، قائلًا: "مهازل تحدث على الساحة الإعلامية".

ووصف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، بـ "مهرجان المبتذلات العرب"، معقبًا: "أنا في حالة صدمة وذهول من هذا المهرجان، إلى متى سنترك وسائل التواصل الاجتماعي ساحة للإباحة دون ضوابط ورقابة؟، وأين غرفة صناعة الإعلام ونقابة الصحفيين؟".

وأكد أنه لا بد أن يتم وضع حدود أمام الكل حتى يعتبر من لا يعتبر، متابعًا: "أنا متألم وحزين، وأخجل من صور المهرجان، ملابس المهرجان لا تُلبس في المنزل حتى".

وطالب جامعة الدول العربية بعمل وقفة تجاه هذا المهرجان، قائلًا: "نعطي كرة مقشرة للإعلام المعادي للهجوم علينا، نعيب في زماننا والعيب فينا".
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