احتلال عربي لـ أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.. 5 فرق تأهلت والسادس في الطريق

ضمنت 5 منتخبات عربية حتى الآن التأهل إلى منافسات أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون، منها من تصدر مجموعته ومنها من حل ثانيًا.



ويعد منتخب موريتانيا خامس المتأهلين إلى الكان إلى جانب مصر، تونس، المغرب إضافة إلى الجزائر.



وتأهل المنتخب الموريتاني الي الكان في إنجاز تاريخي بعد أن قلب الطاولة على منتخب بتسوانا في مباراة قوية احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط.



ويسعى المنتخب الليبي للحاق بركب المتأهلين بعد أن سحق سيشل بثمانية أهداف لهدف ليدخل في صراع التقدم وارتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، خلف جنوب إفريقيا صاحبة الـ 8 نقاط.