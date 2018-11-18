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ديني

رابطة الجامعات الإسلامية تحتفل بالمولد النبوي بحضور مفتي الجمهورية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
محمد شحتة
احتفلت رابطة الجامعات الإسلامية، اليوم، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ولفيف من العلماء وأساتذة من مختلف الجامعات.

بدأ الاحتفال بكلمة للدكتور إسماعيل شاهين، أمين عام الرابطة، والذي رحب فيها بالحضور واستعرض أهمية إلقاء الضوء على سيرة النبي وربط الشباب به كنموذج وقدوة، كما تحدث الدكتور سامي الشريف، رئيس اللجنة الإعلامية بالرابطة، عن شهادات العلماء غير المسلمين في حق النبي وكيف يمكن البناء عليها في الدفاع عنه ضد الهجمات الممنهجة على الإسلام في بعض وسائل الإعلام.

ودارت كلمة مفتي الجمهورية حول أخلاق النبي التي يحتاج المسلمون أن يتمثلوها في حياتهم وتعاملاتهم، واختتمت الندوة فعالياتها بمقر الرابطة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بفتح باب الحوار للحضور، وأدار الندوة الإعلامي سعد المطعنى، عضو اللجنة الإعلامية بالرابطة.
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