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أخبار البلد

البيطريين: مشروع قانون يمنع بيع الحيوانات الأليفة في الأسواق

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور الحسيني محمد عوض، مقرر لجنة حقوق الحيوان بنقابة البيطريين، إن مشروع قانون حقوق الحيوان ينتظر مناقشته فى الجلسة العامة بمجلس النواب في الفصل التشريعي القادم، موضحا أنه تم قدم مشروع القانون لمجلس النواب من خلال النائب البرلمانى تامر الشهاوى، وذلك بعد مساهمة النقابة العامة للبيطري فى إعداد مشروع القانون.

وأكد الحسيني - في تصريحات لـ"صدي البلد" - أن حقوق الحيوان فى مصر مهدرة، ومشروع القانون يضم عددا من المواد الهامة وعلي رأسها، إجراء عمليات عقم للحيوانات الضالة لمنعها من التكاثر بدلا من الإعتداء على كلاب الشوارع بالقتل أو السم.

وأوضح مقرر لجنة حقوق الحيوان، أن مشروع القانون يتضمن أيضا آليات نقل الحيوانات بطريقة صحيحة، ومنع بيع الحيوانات في المحلات والاسواق الشعبية، والمحلات غير التابعة للاشراف البيطري، بالإضافة الي منع استعمال القسوة مع الحيوان.
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