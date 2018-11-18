مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه لن يتم تجديد إضافة مواليد جدد لبطاقات غير سليمة، مناشدا المواطنين تصحيح بياناتهم حتى يتمكنوا من إضافة المواليد.





وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الموعد المتوقع لإضافة المواليد الجديدة هو 1 يناير 2019"، مؤكدا: "لن يتم إضافة مواليد جديدة لبطاقة غير سليمة".





تابع: أن الهدف الذي تسعى الدولة إليه هو وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة حقيقية وأن الأسر الأولى بالرعاية سوف تحصل على الدعم، مضيفا: "مازالت الفرصة متاحة لإضافة مواليد جدد".