برلماني يشيد بتصريحات رئيس وزراء الجزائر خلال لقائه مع مدبولي

أشاد العميد جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتصريحات رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى خلال لقاء جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر الذى أكد خلاله أن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة أصدر توجيهات بأن تتلقى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى دعمًا مطلقًا من الجزائر، قائلا "هذا ما يجب أن يكون بين الدول العربية الشقيقة جميعا".



وأوضح "محفوظ" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الدول العربية مرت بأزمات الفترة الماضية على مستوى التنسيق والتشاور لإتخاذ القرارات المهمة التى تصب فى الصالح العام نتيجة سقوط بعض الدول العربية الأخرى بسبب الإرهاب، مؤكدا أن الجزائر تلعب دورا مهما إلى جانب مصر فى حل الأزمة الليبية.



كان الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية التنسيق القائم بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة فى ليبيا، مثمنًا الدور الهام الذى تلعبه الجزائر ومصر فى استعادة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، خلال لقاء جمعه مع أحمد أويحيى رئيس وزراء الجزائر على هامش هامش مشاركة مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجارى.