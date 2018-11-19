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حفل فني كامل العدد لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
حفل فنى كامل العدد
حفل فنى كامل العدد .لأوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية..صور
أحمد عبد العزيز
أقيم مساء الأحد، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لفرقة اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومن إخراج حازم طايل.

تضمن برنامج الحفل مجموعة رائعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب..اندريا رايدر..فؤاد الظاهرى..على اسماعيل..عمار الشريعي وعمر خيرت.منها حياتى من فيلم بائعة الجرائد..عائلة زيزى..صاحب الجلالة..دعاء الكروان..الايدى الناعمة..غرام في الكرنك..كراكون فى الشارع..بطل من ورق..إمبراطورية م..سر طاقية الاخفاء..شيش كباب لإسماعيل يس..الحفيد..اسكندرية..البخيل وانا..اعدام ميت..فيها حاجة حلوة. 

وكان حفل اليوم كامل العدد حيث امتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية وخاصة الشباب الذين يحرصون على حضور الحفلات بشكل دائم.

يذكر أن أوركسترا وتريات اوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفني لعامي 2004..2005، حيث تولى إدارته الدكتور جهاد داود، ثم تولت إدارته الدكتورة نيفين المحمودي منذ عام 2008 .

ويضم الاوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين، وقد شارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحًا جماهيريا كبيرًا.
حفل فني كامل العدد لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. صور
حفل فني كامل العدد لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. صور
حفل فني كامل العدد لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. صور
حفل فني كامل العدد لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. صور
حفل فني كامل العدد لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. صور
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