محمد هنيدي يكشف عن مشهد جمعه بالراحل أحمد زكي

كشف الفنان محمد هنيدى عن مشهد جمع بينه وبين الراحل أحمد زكى تعلم من خلاله الكثير الذي أفاده بعد ذلك فى حياته العملية، وكان ذلك من خلال فيلم "البطل".



وقال محمد هنيدى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"في فيلم البطل كان فيه مشهد ماشيين بضهرنا.. فأستاذنا أحمد زكي وقف التصوير وقالي مابتمثلش ليه.. قولتله المشهد بضهري.. قالي حتى بضهرك لازم تمثل .. وبعدها مثلت فعلا بضهري زي ما طلب".



يذكر ان محمد هنيدى يقوم حاليا بالتحضير لمسرحيته الجديدة مع المخرج مجدي الهواري، والتي من المقرر أن تعرض خلال الفترة المقبلة.