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فن

فيلم بونبونة يقترب من الترشح للأوسكار

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
محمد نبيل
مسيرة ضخمة في المهرجانات الدولية خاضها الفيلمان القصيران رجل يغرق للمخرج مهدي فليفل، وبونبونة للمخرج راكان ميّاسي، في المهرجانات حول العالم توّجاها بعشرات الجوائز، جعلتهما مؤهلين للترشح لجوائز الأوسكار الحادي والتسعين التي تعلن قائمته النهائية للمرشحين في يناير المقبل، وانطبقت عليهما الشروط الأولية للمشاركة.

وكان رجل يغرق قد ترشح لـجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ضمن جوائز بافتا (BAFTA)، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي شهد عرضه الأول في العالم العربي ضمن مسابقة المهر القصير.

وفاز فيلم بونبونة بعشر جوائز من مهرجانات دولية آخرها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان إيليا للأفلام القصيرة.
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