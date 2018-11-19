محمد صبحي: تنبأت في 2007 أن القدس ستكون عاصمة إسرائيل.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه قام بكتابة النص الخاص بمسرحية "خيبتنا" قبل ثورات الربيع العربي، مشيرا إلى أن التجهيز لفكرة المسرحية استغرق 3 سنوات، منذ عام 2004 حتي عام 2007.





وأضاف "صبحي"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" : "حصلت على تصريح من الرقابة لمدة 5 سنوات، لو العمل ما اتعرضش لازم الترخيص يتجدد، ولو مكنتش أخذت تصريح في 2007، كان لا يمكن لأحد أن يصدق أن نص المسرحية كُتب في عام 2004 قبل أحداث الربيع العربي".



