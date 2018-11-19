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محمد صبحي: تنبأت في 2007 أن القدس ستكون عاصمة إسرائيل.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الفنان محمد صبحي، إنه قام بكتابة النص الخاص بمسرحية "خيبتنا" قبل ثورات الربيع العربي، مشيرا إلى أن التجهيز لفكرة المسرحية استغرق 3 سنوات، منذ عام 2004 حتي عام 2007.

وأضاف "صبحي"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" : "حصلت على تصريح من الرقابة لمدة 5 سنوات، لو العمل ما اتعرضش لازم الترخيص يتجدد، ولو مكنتش أخذت تصريح في 2007، كان لا يمكن لأحد أن يصدق أن نص المسرحية كُتب في عام 2004 قبل أحداث الربيع العربي".

وأشار: "كنت شايف في 2007 إن في العصر القادم إن القدس هتكون عاصمة إسرائيل، وكنت بتريق إن مفيش حد اتكلم عن الموضوع، وكله ساكت".
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